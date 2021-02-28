مطعم تشيبرياني جزيرة ياس يحتفي بيوم المرأة العالمي وعيد الأم

في بادرة احترام وتقدير للنساء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتّحدة، أدرج مطعم تشيبرياني جزيرة ياس في مرسى ياس مارينا أبوظبي على قائمته ولفترة محدودة أطباقًا جديدة ومميزة، متيحًا للضيوف فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم بشكل مثالي. سيكون الضيوف على موعد مع أطباق تشيبرياني المحضّرة بمكوّنات ومنتجات عالية الجودة من شأنها إبهارهم بتجربة طعام أصيلة. بالإضافة إلى ذلك، وطوال شهر مارس، سيطلق مطعم تشيبرياني مبادرة حصرية لا تستطيع سوى السيّدات المشاركة فيها على وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من العرض الترويجي. وبفضل المأكولات الرائعة والإطلالات الخلابة على المرسى، لن يكون المطعم الإيطالي في جزيرة ياس سوى الوجهة المثالية للاحتفال بالمناسبتين العزيزتين في مارس 2021.

اليوم العالمي للمرأة

دلّلوا النساء الملهمات في حياتكم بأمسية مبهجة في مطعم تشيبرياني جزيرة ياس، واحتفلوا بهذه المناسبة التي تخلّد إنجازات المرأة عبر التاريخ. فخلال هذه الأمسية المميزة، ستشتمل قائمة تشيبرياني الخاصة على سلطة الكركند "ألا كاتالانا" وباستا باتشيري "آلا جينوفيز" وسمك الترس المشوي مع الخضار المشكّلة، بالإضافة إلى كيك ميموزا. ويدعو المطعم ضيوفه لعدم تفويت تجربة تناول الطعام هذه في يوم المرأة العالمي، بخاصّة أنّها تتميّز بأفضل المأكولات الإيطالية وتغمرهم بسحر أرقى الإطلالات على الواجهة البحرية.

الزمان: 8 مارس

الوقت: من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل

عيد الأم في الإمارات

عبّروا عن حبّكم لأمهاتكم باصطحابهنّ لتناول وجبة مميزة لدى مطعم تشيبرياني جزيرة ياس. وللاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، سيضيف مطعم تشيبرياني إلى قائمته أطباقًا لذيذة مثل كارباتشيو الحبار مع زيت الزيتون والليمون وريزوتو الروبيان وبراعم الخرشوف، وسمك الراهب المقلي مع العصيدة المشوية التي لا شك في أنّها سترضي مختلف أذواق الأمهات. وبينما تقضون وقتًا ممتعًا مع الوالدة على تراس المطعم الخلّاب، لا تفوّتوا التلذّذ بكيك نابليون مع الفراولة. سيكون عيد الأم هذا العام الأجمل على الإطلاق، وذلك بفضل المأكولات الإيطالية اللذيذة التي ستتجاوز توقّعات الأمهات.

الزمان: 21 مارس

الوقت: من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل

بالطبع لن تنتهي الاحتفالات عند هذا الحدّ! فطوال شهر مارس، يتاح لكل سيّدة تطلب مشروب بيليني الخاص بمطعم تشيبرياني وتنشر صورة تشاركها مع [email protected] مستخدمة هاشتاغ bellini# على وسائل التواصل الاجتماعي فرصة الحصول على مشروب بيليني ثانٍ مجانًا. ومن خلال هذا العرض الترويجي الذي يستمرّ طوال شهر كامل، يسعى مطعم تشيبرياني إلى تسطير الإنجازات المذهلة التي استطاعت المرأة تحقيقها على مر السنين. فهيّا انضمّي إلى مطعم تشيبرياني واحتفلي بنساء الإمارات طوال شهر مارس 2021.

الحجوزات وأوقات العمل

يستقبل مطعم تشيبرياني جزيرة ياس الضيوف يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل (يغلق المطبخ عند الساعة 11.45)

الهاتف: +971 (0) 265 75 400

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.ciprianiyasisland.com

العنوان: ياس مارينا، جزيرة ياس، أبوظبي