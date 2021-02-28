«العمل الخيري» بعجمان يستعرض دليل «تمكين»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استعرض مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان خلال ورشة عمل دليل إجراءات مبادرة «تمكين» التي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القاضية باستحداث تلك المبادرة التي تضمن لليتيم مواجهة أعباء الحياة والعيش بكرامة. وتناولت الورشة التي شارك فيها ممثلو الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة عدة محاور، منها تنظيم وإدارة عملية رعاية الأيتام بالجمعيات الخيرية كي تتحول إلى نظام متكامل لتمكين الأيتام وفق أفضل الممارسات. وسلطت الورشة الضوء على عملية تسهيل الاندماج الكامل لليتيم في المجتمع.