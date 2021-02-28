شرطة أبوظبي تدشن دورية «توعية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، دورية «توعية» التي تُعد أول دورية تثقيف صحي من نوعها على مستوى الدولة، تزامناً مع أسبوع الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، والتي تعتبر ابتكاراً في تطوير عملية التثقيف الصحي.

وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، أن إطلاق الدورية يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة بهدف تعزيز الوعي الصحي لكافة المنتسبين وعائلاتهم، وتعزيز ثقة المجتمع من خلال تقديم المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، كما تسهم في رفد الجهود بالتوعية والتثقيف الصحي عبر أدوات تفاعلية جديدة للوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية.