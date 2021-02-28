إنارة حديقة المدام في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ممثلة في إدارة الأفرع، إنارة حديقة المدام العامة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة في توفير كافة الخدمات للمرافق والمنشآت الترفيهية والحيوية، وتلبية لبنود خطتها التنموية الملبية لاحتياجات المجلس البلدي في منطقة المدام.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، حرص الدائرة على أداء دور محوري ومهم ضمن مسؤوليتها تجاه البيئة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن منطقة المدام تحولت إلى واحة تنبض بالحياة.

