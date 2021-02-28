«الموارد البشرية والتوطين» تحصل على «آيزو»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين على شهادة «الآيزو» في مجال إدارة الابتكار من قبل شركة «‏‏‏لويدز ريجيستر» العالمية لما تطبقه الوزارة من منظومة متكاملة للابتكار المؤسسي تستهدف الارتقاء بآليات العمل وإحداث تطوير فاعل ومستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين والموظفين.

وقال أيوب المرزوقي الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إن حصول الوزارة على شهادة «الآيزو» في مجال الابتكار يأتي في إطار الحرص على تعزيز الممارسات الابتكارية تنفيذاً لرؤية الإمارات ذات الصلة.