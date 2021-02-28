«خدمات رأس الخيمة» تنظم معرضاً للابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، حرص الدائرة وبشكل دائم على الاطلاع على مقترحات وملاحظات الجمهور والعمل على تطويرها، والبحث عن الابتكارات والإبداعات التي تسهم في تجويد نوعية العمل والخدمات المقدمة في مؤسسات الدائرة الأربعة، بما يضمن رضا وسعادة المتعاملين والجمهور.

وأوضح أن الدائرة تشارك وفي كل عام في أسبوع الابتكار وتقديم مشاريع حديثة ومتنوعة، حيث نظمت الدائرة حزمة من الفعاليات الابتكارية في شهر الابتكار 2021 وبالتحديد في منطقة حديقة خزام، والتي تم تخصيص كل فعالية على حدة، بحيث تتضمن الابتكار والإبداع، مثل ورش عمل

(زراعية، وورش عمل في إعادة التدوير وورش عمل في صناعة الروبوتات) منوهاً أن تلك الورش موجهة لفئة الأطفال لتعزيز الابتكار والإبداع من البيئة المحيطة من حولهم، كما تضم الفعاليات معرضاً لابتكارات عدد 14 إبداعاً وفكرة قدمها عمال الدائرة بمختلف مؤسساتها، وتم من خلال تلك الأفكار تكريم أصحاب الاقتراحات المبتكرة والمطبقة، مشيراً إلى أن الدائرة طبقت الفترة الماضية حوالي 48 فكرة ساهمت في تطوير مسيرة العمل.

وأشار إلى أن الدائرة لديها فريق عمل تحت عنوان «سفراء الابتكار بالدائرة» والذي يضم 17 من الموظفين تكمن أهميتهم في تقديم المقترحات وترجمتها على أرض الواقع.