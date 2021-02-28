الامارات | دورية شرطة تنشر الثقافة الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن دورية شرطة تنشر الثقافة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي دورية «توعية»، التي تعد أول دورية تثقيف صحي من نوعها على مستوى الدولة، تزامناً مع انطلاق أسبوع الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021». وأفاد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، بأن إطلاق الدورية يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة بهدف تعزيز الوعي الصحي للمنتسبين وعائلاتهم، وتعزيز ثقة المجتمع من خلال تقديم المعلومات من مصادر موثوقة.

وذكر نائب مدير قطاع المالية والخدمات، العميد خالد عبدالله خوري، أن دورية «توعية» مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، السمعية والبصرية، وبمعدات الكشف الطبي الأوّلي والمعدات التقنية اللازمة، إضافة إلى مواد فنية خاصة بالتثقيف الصحي الميداني، ومقصورة مخصصة للفحوص الأولية.

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