الامارات | «الأرصاد» يتوقّع تشكّل الضباب خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يتوقّع تشكّل الضباب خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأسبوع الجاري رطباً مع احتمال تشكّل الضباب على مناطق مختلفة، ويشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقال المركز إن الطقس اليوم سيكون رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خصوصاً على السواحل والجزر. كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏‏س، والبحر مضطرب الموج يصبح متوسطاً إلى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما يوم غد توقع المركز أن يكون الطقس رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية - وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/‏‏س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس يوم الثلاثاء المقبل رطباً صباحاً خصوصاً على السواحل، وصحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/‏‏س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. كما توقّع المركز أن يكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خصوصاً غرباً، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/‏‏س، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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