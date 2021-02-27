الطقس المتوقع على الدولة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصةً على البحر والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر وتكون شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثاني عند 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 10:21 والمد الثاني عند الساعة 23:04 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 18 75 35 دبي 27 17 70 30الشارقة 28 15 75 35عجمان 27 18 80 30أم القيوين 26 14 80 30 رأس الخيمة 25 17 80 30 الفجيرة 27 18 70 40 العين 28 15 90 20 ليوا 28 12 90 25 الرويس 25 16 75 40السلع 25 14 80 35 دلما 24 18 70 45 طنب الكبرى 25 19 75 40 طنب الصغرى 25 19 75 40 أبو موسى 25 19 75 40.



