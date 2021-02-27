الامارات | الأرصاد: طقس الغد غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر وتكون شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثاني عند 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:21 والمد الثاني عند الساعة 23:04 والجزر الاول عند الساعة 16:36 والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 75 35

دبــي 27 17 70 30

الشارقة 28 15 75 35

عجمان 27 18 80 30

أم القيوين 26 14 80 30

رأس الخيمة 25 17 80 30

الفجيرة 27 18 70 40

العين 28 15 90 20

ليوا 28 12 90 25

الرويس 25 16 75 40

السلع 25 14 80 35

دلما 24 18 70 45

طنب الكبرى 25 19 75 40

طنب الصغرى 25 19 75 40

أبو موسى 25 19 75 40

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