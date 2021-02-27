محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتفصيلاً أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين معالي حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، وتعيين معالي خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير. وتمنى سموه لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء في خدمة الوطن.

وشغل معالي حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول 2014، في حين شغل معالي خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.