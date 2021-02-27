«الكاتيكول» لعلاج سرطان الثدي

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تزامناً مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، شارك فريق طلابي بالجامعة الأميركية في رأس الخيمة بمشروع بحثي مبتكر لعلاج مرضى سرطان الثدي بتقنية «الكاتيكول»، وهي تقنية ومشروع علمي طبي يتم من خلاله إتلاف وإيقاف الخلايا السرطانية في جسم المريض.

وأوضحت عضوات الفريق وهن: سمية رحمة وبشرى برارزي وشيمي ماثيو، أن المشروع الخاص بهم خضع لتجارب معملية تقوم على إمكانية عمل تحليل معملي باستخدام مركب «الكاتيكول» لوقف تطور خلايا سرطان الثدي، مشيرات إلى أنهن تمكنّ من تطوير بحث علمي، يتعلق باستعمال المركب الطبيعي «كاتيكول» والذي يشجع على تلف الحمض النووي، وموت الخلايا المبرمجة، ناهيك عن إيقاف نمو خلية الـ «انج جي» في خلايا السرطان.

وأضافت الطالبات: أنهن واصلن عمل التجارب فيه منذ أكثر من عامين، والتي يستهدف منها علاج ومساعدة مرضى سرطان الثدي وإيقاف انتشاره، ولكي يستفيد منه العلماء الباحثون في هذا المجال والمنشآت الطبية والعيادات، موضحات أن التقنية الجديدة تمكن الأطباء في المستشفيات والعيادات من تطوير طرق لعلاج سرطان الثدي والحد من انتشاره بين النساء.