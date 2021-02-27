الامارات | إطلاق مشروع "راس كارجو" للكشف عن المواد المهربة باستخدام الكلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع "راس كارجو" للكشف عن المواد المهربة باستخدام الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، على هامش دورة الابتكار "الإمارات للابتكار 2021"، مشروع "راس كارجو" (RasCargo) للكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة في الشحنات الواردة بالمنافذ الجمركية باستخدام حاسة الشم لدى الكلاب الجمركية.

ويعمل مشروع "راس كارجو" (RasCargo) من خلال تقنية حديثة للكشف عن المواد المهربة تتضمن سحب عينات من الهواء داخل الشحنات والحاويات والبضائع الكبيرة والسفن الخشبية والمحركات والآليات ذات الأحجام الكبيرة والمركبات الصغيرة والمتوسطة، والشاحنات المغلقة وعرضها على الكلاب الجمركية التابعة لوحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بالهيئة، والتي تقوم بدورها باستخدام حاسة الشم لديها في التعرف على المواد المهربة من المخدرات والمواد المتفجرة وإعطاء إشارات معينة في حالة الاشتباه بوجود تلك المواد.

وقال علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في العالم التي تطبق تلك التقنية الجديدة في الكشف عن المواد المخدرة، مشيراً إلى أن تلك التقنية تعد طريقة فريدة من نوعها في فحص الشاحنات والبضائع والآليات المغلقة من خلال المزج بين التقنيات الحديثة والعنصر البشري والكلاب الجمركية K9.

وأضاف المفوض رئيس الهيئة أن تطبيق مشروع "راس كارجو" (RasCargo) يساهم في دعم منظومة الأمن وتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال التفتيش الجمركي باستخدام الكلاب الجمركية K9، ورفع مستوى كفاءة التفتيش على البضائع الواردة واختصار زمن التخليص الجمركي، بالإضافة إلى حماية العناصر البشرية من المفتشين والمراقبين وكذلك الكلاب الجمركية والبضائع من المخاطر ومكافحة التهريب الجمركي.

زيادة معدلات الفحص

وقال المفوض رئيس الهيئة إن تطبيق مشروع "راس كارجو" (RasCargo) يساهم في زيادة معدلات الفحص والكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة التي تقوم بها سلطات الجمارك في إطار جهودها لمكافحة عمليات التهريب، كما يساهم في انخفاض درجة الإنذار الكاذب المتعارف عليها في عمليات التفتيش الجمركي.

وأشار إلى أن عمليات التدريب التي قامت بها الهيئة استعداداً لتطبيق المشروع، أثبتت الإنتاجية العالية للكلاب الجمركية في فحص عينات الهواء المستخرجة من الشاحنات أو السفن أو البضائع الكبيرة أو المحركات والآليات الكبيرة وفق المعايير العملية المعتمدة في المشروع، حيث يمكن للكلاب فحص ما يتراوح بين 20 و30 عينة في الساعة لكل وحدة تحليل، مما يعني أن الكلب الجمركي الواحد يمكنه فحص ما بين 160 إلى 240 حاوية/ شاحنة يومياً في حالة العمل لمدة 8 ساعات يومياً.

ويعمل مشروع "راس كارجو" على عدة مراحل أولها جمع العينات من الهواء من أي وحدة تخزين مغلقة عن طريق أجهزة تقنية حديثة، تليها مرحلة تحليل الفلاتر باستخدام الكلاب الجمركية k9 في غرفة التحليل، ومن ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرارات وتسجيل البيانات في غرفة المراقبة ثم انتهاء التحليل وأخذ النتائج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news