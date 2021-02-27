الامارات | انخفاض على درجات الحرارة وتشكل الضباب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض على درجات الحرارة وتشكل الضباب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً بوجه عام مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

وقال المركز، في بيان، أن الطقس يصبح رطبا الليلة وصباح الغد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

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