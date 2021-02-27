مواطنون: بالالتزام نصل إلى بر الأمان

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد مواطنون في رأس الخيمة، أن جهود دولة الإمارات المقدمة لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، نموذج متميز، ويحتذى به في سبيل التقليل من الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض، والذي سيساعد في السيطرة على الفيروس.

وقال المواطن عادل سعيد الحبسي: إن دولة الإمارات من خلال دورها المميز في مواجهة هذه الجائحة العالمية تمكنت من إثبات أن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى، عبر استنفار كافة المنشآت الصحية والجهات والمؤسسات والعاملين والمتطوعين في سبيل احتواء الجائحة والوصول بها إلى خط النهاية.

وذكر أن ما قامت به الدولة منذ بدء انتشار الفيروس وحتى الآن من توفير اللقاحات المختلفة، سواء للمواطنين أو المقيمين، وكذلك للأفراد في مختلف دول العالم هو دليل قاطع على التجربة الاستثنائية، التي تمضي بها الدولة في سبيل الحفاظ على صحة الجميع، داعياً كافة القاطنين على هذه الأرض من دعم تلك الجهود، وإنجاحها عبر الحصول على التطعيم والمناعة المكتسبة، مؤكداً أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وقال المواطن محمد راشد الحبسي: إن ما شهدناه من مبادرات وتسخير الإمكانيات المختلفة للتصدي لهذه الجائحة على أرض دولتنا الإمارات هو نموذج مشرف واستثنائي، حيث تعتبر الجهود المسخرة لمواجهة الجائحة مثالاً يحتذى بهو يشار إليه بالبنان، حيث تتسابق الفرق العاملة على تقديم كل الإمكانات في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الموجودين على أرضها، بل امتدت أياديها البيضاء لتصل إلى خارج حدودها للدول الأخرى.

وتحدث عن اللقاحات، قائلاً: لم تتوان من توفيرها الدولة للمواطنين والمقيمين، والتي قدمت بالمجان في سبيل تسهيل حصول الجميع على المناعة المكتسبة لعودة الحياة الطبيعية إلى وضعها في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد التحقق من سلامتها وقدرتها على التقليل من الحالات والأعراض ومضاعفات المرض.

بدوره، قال راشد سعيد: إن هذه الفترة ستمضي بفضل تعاون شرائح المجتمع مع جهود الدولة غير المنقطعة، والتي وجهت مختلف المبادرات في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والوصول إلى مرحلة التعافي، حيث إنها تسعى إلى التخفيف قدر المستطاع من الآثار السلبية لهذه الجائحة، بإشراف متكامل من قيادة الدولة ومختلف الجهات والمؤسسات، لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

المناعة

أكد المواطن عبدالعزيز محمد، أهمية التزام كافة المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية التي يتم توضيحها على الدوام من قبل الجهات المختصة المتمثلة في مواصلة لبس الكمامات والقفازات لدعم جهود كافة الفرق المشاركة في التصدي لهذه الجائحة.

وأشار إلى أن الجائحة ستمضي عمَّا قريب بفضل الجهود المقدمة من قبل العاملين في خط الدفاع الأول، وغيرها من الجهات والمؤسسات، وبفضل التزام شرائح المجتمع بالإجراءات الاحترازية وتوجه البعض نحو أخذ اللقاح لتكوين المناعة المناسبة.

وذكر أنه «يداً بيد نتعافى»، ونصل إلى بر الأمان، وستكون هذه الجائحة صفحة من الماضي تطوى وستذكر بمثال مشرف لدولة الإمارات التي تميزت بشكل غير مسبوق كل العادة، في احتوائها، والتي أثبتت مدى أهمية صحة الإنسان، وسنتمكن من سردها للأجيال القادمة، لذا علينا الالتزام لننتصر بإذن الله.