5.000.000 زهرة لإثراء المظهر الجمالي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حققت بلدية مدينة أبوظبي زيادة في المساحات الخضراء، خلال العام الماضي، لتصل مساحتها إلى نحو 162.48 كم² مربع، بمعدل زيادة 25 كم² في الغطاء النباتي مقارنة بالعام 2019. وتهدف البلدية من خلال زيادة المساحات الخضراء إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الخدمات العامة، وتوفير أفضل معايير الحياة الكريمة لسكان مدينة بوظبي، بما يتوافق مع متطلبات التطور العمراني والبيئة المحلية والموارد المتاحة، إضافة إلى الأهمية البيئة للغطاء النباتي، كالحد من تلوث الهواء، وتخفيف آثار تغير المناخ.

ولإثراء المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي وتعزيزاً لمكانتها كواحدة من أجمل العواصم والمدن العالمية، زرعت البلدية 5 ملايين زهرة و128 ألف شجيرة و920 شجرة نخيل في مختلف المناطق، بالإضافة إلى زراعة أشجار الزيتون في عدد من الدوارات في المدينة.

وتشمل الزراعات التجميلية بالزهور العديد من جوانب الطرق والجزر الوسطية والدوارات والجسور وممرات المشاة والدراجات الهوائية، في مناطق متفرقة بجزيرة أبوظبي والبر الرئيس، منها على سبيل المثال شارع كورنيش أبوظبي، وتقاطع شارع المقر إلى شارع اليزوه، وتقاطع شارع الخليج العربي إلى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، والجزيرة الوسطية لشارع مبارك بن محمد في جزيرة أبوظبي، وكذلك حديقة الباهية، ومنطقة مطار أبوظبي الدولي، وحديقة الرحبة، وشارع أبوظبي العين، وجسر أم النار، ومدخل مدينة محمد بن زايد، وغيرها الكثير من الأماكن الواقعة، ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية.

وتستخدم البلدية تقنيات الأقمار الصناعية لمراقبة وتطوير الزراعة التجميلية، والمسطحات الخضراء في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي التابع لها، لالتقاط صور عالية الدقة تكون بمثابة البوصلة في إدارة وتطوير الأعمال والمساحات الزراعية حالياً ومستقبلاً.

وتهدف البلدية من خلال استخدام هذه التقنيات إلى الحفاظ على جودة الأشجار والنباتات وتوسعة وتطوير المسطحات الزراعية بتصاميم وأفكار إبداعية، وذلك لأهميتها في تحسين المظهر الحضاري العام والبيئة النظيفة، وتلطيف حرارة الجو في فصل الصيف، الأمر الذي يسهم في تعزيز معايير جودة الحياة لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي، أن استخدام الأقمار الصناعية في متابعة المسطحات الخضراء، سيساهم مستقبلاً في زيادة المساحات الزراعية التجميلية بشكل ملحوظ، مؤكدة أن عمليات الرصد والمراقبة، ورسم الخرائط وإصدار التقارير عن المساحة الخضراء سيتم بشكل سنوي.