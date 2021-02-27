ناعمة المنصوري: الإماراتية نموذج للريادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن إعلان حصول دولة الإمارات على المركز الأول إقليمياً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 يحمل دلالات مهمة لمستقبل المرأة الإماراتية للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت: إن هذا الإنجاز المهم ما كان ليتحقق لولا توجيهات ورعاية القيادة الحكيمة والجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول لبنت الإمارات على امتداد المسيرة المظفرة للوطن الذي جعل من المرأة نموذجاً ملهماً للريادة والتقدم وتحقيق الإنجازات.