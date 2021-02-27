«السعودية للصناعات» تختتم مشاركتها في «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها الناجحة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) للعام 2021، الذي أقيم في أبوظبي تحت مظلة الجناح السعودي.

وشهد جناح الشركة في المعرض توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة رئيسية، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، واستعراض أحدث التقنيات العسكرية والدفاعية، وكذلك مشاركة الشركات التابعة لـ«SAMI».

وخلال المعرض الذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام، وقعت شركة «SAMI» عدداً من اتفاقيات التعاون مع شركات عالمية وجهات حكومية، وفي اليوم الأول، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع «لوكهيد مارتن» الأميركية أكبر شركة للأنظمة العسكرية في العالم، وذلك لتطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة البحرية والأرضية العسكرية.

أما في اليوم الثاني، فدخلت الشركة في اتفاقية تعاون مع شركة «نمر» الإماراتية التابعة لشركة «إيدج» للتعاون المشترك على العربات العسكرية والأمنية المدرعة، في أول اتفاقية صناعات عسكرية بين شركة سعودية وإماراتية. كما وقعت الشركة اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون شركة «SAMI» الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة في العام 2022.

وشهد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» زيارة عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين والسعوديين.

وقال المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»: «يسرنا تحقيق نجاح بارز من خلال مشاركتنا في آيدكس، ما سيقودنا إلى تحقيق منجزاتٍ جديدةٍ ضمن جهودنا الرامية إلى جعل المملكة واحدة من رواد تصنيع الأنظمة العسكرية على مستوى العالم».

وأضاف: شكل المعرض منصة مهمة مكنت SAMI والشركات التابعة لها من استعراض ابتكاراتها المحلية المتقدمة واكتساب معطيات ورؤى جديدة في عالم الصناعات الدفاعية.