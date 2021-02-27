«كبسولة حاضنة» لنقل المصابين و«منظومة» للحد من انتشار فيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي للابتكار الشرطي لعام 2021، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، بالتعاون مع أكاديمية ربدان.

وأشار المقدم دكتور مصعب عمير الشرياني مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة أبوظبي إلى أن هذا الحدث الوطني الذي يهدف لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما يعزز مكانة الدولة على خارطة الابتكار العالمي.

وقال: نجحت دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة ونهج إداري لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات طويلة المدى وواضحة المعالم، أثمرت في تربعها على المركز الأول عربيًا والـ34 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 متقدمة مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر عن عام 2019 وحافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأضاف: أكدت أزمة «كوفيد- 19» مدى أهمية التعدد المحوري للابتكار في تعزيز فعالية وكفاءة حكومة دولة الإمارات بما يضمن مواجهة تداعيات الجائحة وتسريع التعافي من تبعاتها، فالإمارات تبتكر لصناعة الغد بفضل وتوجيهات قادتها وهمة أبنائها ونظرتها المستقبلية.

واستعرض النقيب محمد جاسم الحوسني، رئيس قسم الابتكار أبرز الابتكارات التي تم تنفيذها في شرطة أبوظبي لمواجهة جائحة «كوفيد- 19» ومنها: منظومة المدينة الآمنة للحد من انتشار فيروس كورونا بنسبة 98 % بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي في ظل المساحة الجغرافية التي تمثل 87 % من مساحة دولة الإمارات، بالإضافة إلى ابتكار الكبسولة الحاضنة لنقل الأمراض المعدية وهو نظام عزل صحي متكامل لنقل الأشخاص المصابين بأمراض معدية عبر الإسعاف الجوي، ومبادرة لأجلك يا وطن وذلك من خلال استخدام قنوات وأدوات مختلفة لرفع مستوى وعي المجتمع وإشراكهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.