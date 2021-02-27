20 ألف زهرة موسمية في حديقة غرفة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حديقة غرفة عجمان، والتي أقيمت على مساحة 27 ألف متر مربع، وتضم 20 ألف زهرة موسمية والآلاف من الشجيرات المزهرة، وممشى رياضياً ومرافق ترفيهية للأطفال، وممرات ومسطحات خضراء لتوفير بيئة نقية ومتنفسً حيوي للجمهور.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دائرة البلدية تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بالإمارة والارتقاء بعجمان لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي ينعم سكانها وزوارها بأجواء صحية ونقية.

وقال: إن الكوادر المؤهلة واصلت ساعات العمل لإتمام مشروع حديقة غرفة عجمان لتفتح أبوابها أمام الجميع، حيث تتزين بالورود في كافة مناطقها وتوفر مرافق ترفيهية للأطفال، وحرصنا على احتواء الحديقة على جلسات وممرات ومواقف ومسطحات خضراء لينعم الزائر بكل مقومات الرفاهية لتكون مرفداً آمناً للعائلات.

حضر الافتتاح عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة عجمان، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، قال المويجعي إن الحديقة تقع في منطقة حيوية، ستشهد اقبالاً وستحظى بإعجاب الجميع، مثمناً دور دائرة بلدية عجمان، والتي تعد خططاً واضحة لتغطي مناطق الإمارة كافة.