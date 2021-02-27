الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف وزارة التربية والتعليم، حالياً، على وضع إطار شامل للتوجيه والإرشاد، الذي سيخدم العديد من مجالات الإرشاد والتوجيه والاستشارات في الدولة باستخدام المراجع المعتمدة وطنياً.

وأفادت الوزارة بأن هذا الإطار سيشمل هيكل مؤشرات أداء شاملة، تمتد من مرحلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لتغطي ممارسات التعلم مدى الحياة.

جاء ذلك خلال ندوة تربوية، افتراضية، نظمها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أول من أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news