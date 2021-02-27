الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضحى مدير عربي بمنصبه في إحدى الشركات بسبب جريمة تورط فيها، ويتم محاكمته على أساسها حالياً بمحكمة الجنايات في دبي، وهي تسهيل تعاطي مخدر الكوكايين لامرأة ضبطت برفقته في أحد الفنادق.

وأفاد شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة تفيد بأن المتهم برفقة المتهمة الثانية المحالة إلى محكمة الجنح، يتعاطيان المخدرات والمؤثرات العقلية في غرفة داخل أحد الفنادق.

وبعد البحث والتحري من قبل الفرق المعنية بالإدارة تبين صحة هذه المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة، وانتقل فريق من مكافحة المخدرات إلى المكان، وبدخولهم عثر على المتهمين وتم تفتيش المكان، ليعثر الفريق على مادة الكوكايين، فأحيلا إلى النيابة العامة: المدير بتهمة تسهيل التعاطي لأنثى، والمرأة إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي.

وقالت المتهمة الثانية في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إنها تعاطت الكوكايين برفقة المتهم الأول، وإنه زودها به من دون مقابل في اليوم ذاته الذي قبض فيه عليهما، كما أثبتت الأدلة الجنائية في شرطة دبي بعد فحص عينة من المتهمة تعاطيها الكوكايين.

وفي قضية أخرى باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف (خليجي) سهل كذلك تعاطي المخدرات لشخصين آخرين، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهمين الآخرين بحصولهما على المخدرات من الموظف، فضلاً عن تطابق العينة التي فحصت منه مع عينتي المتهمين الآخرين، وتبين احتواؤها على المخدر ذاته.

ومن ناحية أخرى أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات زائراً (آسيوياً) جلب في أحشائه 155 كبسولة تحتوي على كيلوغرام و258 غراماً من مخدر الهيروين.

وضبطت الجهات المختصة المتهم أثناء محاولة إدخاله المخدرات إلى الدولة، واعترف بجلب وإحراز مواد مخدرة.

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