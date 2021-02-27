الامارات | «الصحة» تحصد جائزة الابتكار باستشارات طبية من خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحصد جائزة الابتكار باستشارات طبية من خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الابتكار عن فئة «أفضل آلية عن بُعد» لخدمة الاستشارة الطبية «عن بُعد» مع أطباء خارج الدولة، ضمن برنامج الأطباء الزائرين خلال مؤتمر «الإمارات تبتكر» الافتراضي، الذي عقد أخيراً في جناح الاستدامة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتسلم الجائزة مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، بحضور مدير مكتب الأطباء الزائرين، الدكتور سلطان الشريف.

وتهدف خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد مع أطباء موجودين خارج الدولة إلى مساعدة المرضى والأطباء في الحصول على استشارة ثانية عند الحالات الحرجة، حيث تتوافر الخدمة التي تشمل جميع التخصصات في 16 مستشفى تابعاً للوزارة.

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