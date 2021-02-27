الامارات | شرطتا أبوظبي ونيوزيلندا تتبادلان المهارات والخبرات افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطتا أبوظبي ونيوزيلندا تتبادلان المهارات والخبرات افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة عمل أمنية افتراضية، بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، ألقاها كريس بيج، الملحق الإقليمي للشرطة النيوزيلندية، وذلك بهدف تبادل المهارات والخبرات بين شرطة أبوظبي والشرطة النيوزيلندية.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد ثاني بطي الشامسي، خلال الورشة، أهميتها في عرض التجارب الشرطية والأمنية والتدريبية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر من عام 2019، حيث تعتبر هذه العملية الأمنية الناجحة الأولى على مستوى العالم في استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، وكيف تمت إدارة الحدث، وتضمنت الورشة مناقشات هادفة، بمشاركة 95 منتسباً من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي.

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