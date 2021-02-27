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الامارات | شرطتا أبوظبي ونيوزيلندا تتبادلان المهارات والخبرات افتراضياً

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة عمل أمنية افتراضية، بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، ألقاها كريس بيج، الملحق الإقليمي للشرطة النيوزيلندية، وذلك بهدف تبادل المهارات والخبرات بين شرطة أبوظبي والشرطة النيوزيلندية.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، العميد ثاني بطي الشامسي، خلال الورشة، أهميتها في عرض التجارب الشرطية والأمنية والتدريبية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر من عام 2019، حيث تعتبر هذه العملية الأمنية الناجحة الأولى على مستوى العالم في استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، وكيف تمت إدارة الحدث، وتضمنت الورشة مناقشات هادفة، بمشاركة 95 منتسباً من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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