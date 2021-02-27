الامارات | طالبتان تبتكران طريقة لتوليد الكهرباء من حرارة الجو

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تبتكران طريقة لتوليد الكهرباء من حرارة الجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت طالبتان في الصف الثاني عشر، رقية حمزة ملاحفجي، ومروة سعيد الفلاسي، إلى طريقة لتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الجو، سواء في الأماكن الحارة أو الباردة، وذلك باستخدام جهاز الموصلات الحرارية، وهو جهاز متوافر في السوق، وبإجراء بعض التعديلات التقنية عليه، فإنه يتمكن من توليد الطاقة من الفرق بين درجتي حرارة التربة وحرارة الجو. وشرحت الطالبة رقية حمزة ملاحفجي لـ«الإمارات اليوم» طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الموصلات الحرارية، بأن الجهاز يتكون من طبقتين، إحداهما توضع على الرمال (الأرض) فتتحرك الإلكترونات بداخله بفعل حرارة التربة، كما تتحرك إلكترونات الطبقة العليا المواجهة لدرجة حرارة أقل، ما يؤدي إلى توليد الطاقة عن طريق المزدوجات الحرارية، عند اجتماع درجتين مختلفتين من الحرارة داخل الجهاز.

وأشارت إلى أن التقنية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الحرارة، تستخدم في البرادات (الثلاجات)، حيث تنتج درجة الحرارة المنخفضة البرودة عندما يتم تزويدها بالكهرباء، وفي مشروعنا نستعمل هذه التقنية بشكل عكسي.

ولفتت إلى أن الجهاز غير مكلف، وهو قابل للتطوير، بحيث يمكن استخدامه في البيت، وفي شحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، دون الحاجة إلى أسلاك كهربائية، مشيرة إلى أنه صديق للبيئة.

وذكرت أنها أجرت مع زميلتها مروة تجارب على مشروع مولد الطاقة الكهربائية من درجة الحرارة، بإشراف معلم المدرسة مجدي زكي، وأثبت فعاليته.

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