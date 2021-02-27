الامارات | 99.8 % نسبة الفصل في القضايا العمالية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 99.8 % نسبة الفصل في القضايا العمالية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة ارتفاعاً في عدد القضايا العمالية المسجلة خلال العام الماضي، بنسبة 54% مقارنة بعام 2019، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 1205 قضايا في 2020، مقابل 778 قضية مسجلة في 2019.

وأفاد رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن 99.83% من القضايا العمالية تم الفصل فيها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد القضايا العمالية المفصول فيها 1203 قضايا، من إجمالي 1205 قضايا، حيث تم ترحيل قضيتين إلى العام الجاري، فيما تمت التسوية بالتراضي بين أطراف الدعوى في 74 دعوى عمالية.

وأضاف أن معدل عمر القضية في المحكمة العمالية يصل من يوم إلى يومين عمل منذ تسجيل الدعوى، لافتاً إلى أن المحكمة العمالية عقدت 2693 جلسة قضائية العام الماضي، من بينها 2076 جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، منذ تطبيق نظام التقاضي عن بعد، خلال فترة جائحة «كورونا».

وأوضح أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العمالية حسب درجات التقاضي 1203 أحكام، توزعت على 940 حكماً من المحكمة الابتدائية، و254 حكماً من محكمة الاستئناف، وتسعة أحكام من محكمة التمييز.

وذكر أن المحكمة العمالية خصصت 11 دائرة للنظر في الدعاوى العمالية، منها أربع دوائر جزئية، وأربع دوائر للجلسة واحدة، ودائرة كلية، ودائرة استئناف عمالي، ودائرة تمييز عمالي.

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