الامارات | محمد بن راشد: خطاك الشر يا بو سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: خطاك الشر يا بو سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته بنجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" خطاك الشر يا بو سلمان .. ونحمد الله على سلامتكم ... أدام الله عليكم الصحة والعافية .. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير.

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