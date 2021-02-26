محمد بن زايد: ثقة العالم في الإمارات تتزايد وفخورون بكفاءاتنا الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي اختتم فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد سموه، خلال الجولة في ختام فعاليات الدورة الـ15 للمعرض، عدداً من الأجنحة الوطنية والعربية والدولية. واستمع إلى شرح من مسؤوليها وممثلي الوفود بشأن أهم المعروضات والتقنيات وأحدثها التي يشاركون بها في المعرض، وتتعلق بمجالات الدفاع والأمن وأنظمة الحماية والاتصالات، والعديد من القطاعات الأخرى.

محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول المعروضات في أحد الأجنحة الوطنية

وتبادل سموه معهم الأحاديث حول أهمية المشاركات في المعارض الدولية ومردودها مثل «آيدكس» الذي يعد أحد أهم منصات تبادل الأفكار والخبرات والمعارف على مستوى العالم، والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع المستقبلية وتطويرها، إضافة إلى إتاحته فرص عرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة من نظم وحلول مستدامة، تسهم في تطوير مستقبل القطاع، وتعزيز دوره في تحقيق السلام والأمان والاستقرار في العالم.