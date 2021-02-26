حامد بن زايد يطلع على معروضات في «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية ومنصات الشركات العالمية المشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حامد بن زايد اطلع خلال الجولة على أهم الأنظمة والآليات العسكرية والدفاعية المتطورة

واطلع سموه خلال الجولة على أهم الأنظمة والآليات العسكرية والدفاعية المتطورة التي يعرضها المشاركون في معرض آيدكس.

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من رؤساء الوفود ومسؤولي الشركات والجهات المشاركة في المعرض، حيث تعرف من خلالهم إلى أهم المعروضات والمنتجات الدفاعية والأنظمة الحديثة والحلول المتطورة في مجال الدفاع والأمن.

وتبادل سموه معهم الأحاديث بشأن الأهمية التي شكلها تنظيم معرض «آيدكس 2021»، خلال هذه الظروف الاستثنائية والنجاح الذي حققه في إبرام الصفقات والاتفاقيات بين العديد من الجهات، إضافة إلى ما يمثله المعرض، كونه أحد المنصات العالمية لتبادل الأفكار والتجارب وعرض الصناعات الجديدة والمتطورة.

حامد بن زايد خلال الجولة

من جانبهم، أشاد المشاركون بفعاليات المعرض الذي أقيم في موعده وحسن إدارته وإجراءات السلامة الوقائية المتبعة، مؤكدين مواصلة نجاح المعرض في استقطاب أهم الشركات العالمية العاملة في قطاعات الأنظمة الدفاعية المتخصصة، وعقد شراكات هامة واتفاقيات بين العديد من الجهات المشاركة.