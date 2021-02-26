السفير الصيني يزور «الإمارات للدراسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صباح أمس ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك في مقرّ المركز بأبوظبي. في بداية اللقاء، رحّب مدير عام المركز بالسفير الصيني، وقال: إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون المشترك. وأكد أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كمؤسسة بحثية داعمة لعملية صنع القرار، يسعى إلى القيام بدور فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين، التي تتمتع بعلاقات تاريخية قوية مع العالم العربي.

من جانبه، أشاد ني جيان بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات، وثمَّن التعاون القائم بين البلدين في مكافحة «كوفيد- 19»، وقال: إن بكين مهتمة للغاية بالمشاركة في إكسبو 2020، الذي سيقام خلال أكتوبر المقبل. وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور سلطان النعيمي درعاً تذكارية إلى السفير ني جيان.