الامارات | توظيف.. 7 خطوات تجعل المواطنمن «روّاد الأعمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 7 خطوات تجعل المواطنمن «روّاد الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك سبع خطوات أو إجراءات، تمكّن المواطنين الراغبين من أن يصبحوا من روّاد أعمال، عبر تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تحقق طموحاتهم، مشددة على أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، كونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأشارت إلى أنها تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشروعات.

ولفتت إلى أن الخطوات السبع تشمل «التركيز على الشغف، جمع المعلومات اللازمة والمتكاملة عن فكرة المشروع، التفكير بعقلية الزبون، البحث عن الحاجات غير الملبّاة في السوق، الحصول على المساعدة والتمويل من الداعمين، الاهتمام بجودة الخدمة أو المنتج، وأخيراً، التعلم من الأخطاء وتجاوز الصعوبات».

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