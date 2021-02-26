الامارات | «ابتدائية أبوظبي» تُلزم محتالاً برد 22 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتدائية أبوظبي» تُلزم محتالاً برد 22 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل برد 22 ألف درهم إلى آخر، بعد أن احتال عليه وحصل على الأموال بزعم تأجير شقة له.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 22 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه انتحل صفة صاحب عقار، واحتال عليه، وحصل على المبلغ مقابل تأجير شقة له بالعقار، واكتشف بعدها أنه تعرض لعملية نصب، وتم إدانة المدعى عليه بحكم جزائي.

وخلال نظر القضية تخلف المدعى عليه عن الحضور، فيما أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاستيلاء على أموال المدعي باستخدام وسائل احتيالية، وصار الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، مشيرة إلى أنه ورد في ذلك الحكم أنه استولى على 22 ألف درهم.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل رغم إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، وكان المدعي في دعواه الماثلة يبتغي رد المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه، مما لا يسع المحكمة سوى إجابته في طلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد 22 ألف درهم للمدعي، وألزمته الرسوم والمصاريف.

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