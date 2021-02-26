الامارات | إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب أربعة أشخاص بإصابات ما بين المتوسطة والبسيطة، أمس، نتيجة تعرضهم لحادث تدهور شاحنة واصطدامها بمركبة على شارع خورفكان في الشارقة.

واستجابت طواقم الإسعاف الوطني وشرطة الشارقة وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم إسعاف المصابين جميعاً في موقع الحادث، ونقلهم إلى مستشفى خورفكان. وناشد الإسعاف الوطني السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بإرشادات المرور والسلامة والسرعات المحددة على الطرقات، وترك مسافة كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news