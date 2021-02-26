الامارات | 3025 إصابة بفيروس «كورونا» و18 وفاة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3025 إصابة بفيروس «كورونا» و18 وفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 195 ألفاً و866 فحصاً جديداً حتى أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 381 ألفاً و662 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1182 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 4678 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 375 ألفاً و59 حالة. وقدمت الوزارة 84 ألفاً و573 جرعة، أمس، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها خمسة ملايين و846 ألفاً و36 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 59.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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