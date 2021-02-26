الامارات | «دفاع مدني عجمان»: 90.8 ألف مستفيد من حملات التوعية العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني عجمان»: 90.8 ألف مستفيد من حملات التوعية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 90 ألفاً و873 شخصاً من حملات ومحاضرات التوعية التي أجرتها الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان خلال العام الماضي، بهدف نشر الثقافة الوقائية لشرائح المجتمع، بلغات متعددة.

ونفذت الإدارة 16 حملة توعية خلال عام 2020، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 50 ألف مستفيد، كما نفذت 422 محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 31 ألف شخص، كما بلغ عدد المستفيدين من شركات التدريب المعتمدة بالإمارة 9873 مستفيداً.

وتنوعت حملات التوعوية التي نظم أغلبها عن بعد لتخدم الهدف الأساسي وهو المحافظة على الأرواح والممتلكات والتقليل قدر المستطاع من حوادث الحرائق، ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع باشتراطات الأمن والسلامة.

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