الامارات | 20.957 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 20.957 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس»، والدفاع البحري «نافدكس»، عن اختتام دورتها الـ15 في أبوظبي.

وبلغت قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والمحلية، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، 20 ملياراً و957 مليون درهم (نحو 5.7 مليارات دولار)، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس 904.2 ملايين درهم، توزعت على 20 صفقة، بواقع 15 صفقة محلية، وخمس صفقات عالمية.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: «شهدنا هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرضي (آيدكس) و(نافدكس)، التي نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة، استقطبت العالم رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد ـ 19)، حيث أثبتت الصناعات الدفاعية التي سلّط المعرضان الضوء عليها أنها قاعدة الأساس لتعزيز مسيرة التطوير في قطاعات التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة، بمواكبتها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

من جانبه، قال الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، نائب رئيس اللجنة العليا، اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، إن «الإمارات أثبتت مجدداً قدراتها ومكانتها التنافسية العالمية باستضافة وتنظيم فعاليات دولية واستراتيجية»، مضيفاً أن «دولة الإمارات تقود مرحلة التعافي المستدام من جائحة كورونا».

واعتبر البلوشي أن «استضافة دولة الإمارات أكثر من 110 وفود دولية من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، يبرهن على ثقتهم بدولة الإمارات».

وأضاف: «شهدنا خلال هذه الدورة تسجيل أعلى قيمة صفقات للقوات المسلحة الإماراتية في تاريخ المعرض، حيث ستلعب دوراً محورياً لتصميم الخطط بعيدة المدى، وتطبيق الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية في للمستقبل، عبر تبني أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news