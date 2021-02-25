الامارات | 10 أسابيع الفاصل الزمني بين جرعتي «أكسفورد - أسترازينيكا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسابيع الفاصل الزمني بين جرعتي «أكسفورد - أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة الصحة في دبي لـ«الإمارات اليوم» إن الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، هو 10 أسابيع، مضيفة أن «الحاصلين على الجرعة الأولى سيتلقون رسائل نصية تتضمن موعد الجرعة الثانية، والمكان الذي يتعين عليهم التوجه إليه لتلقيها».

وطورت مجموعة أسترازينيكا البريطانية اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح بيونتيك وفايزر.

ويعتمد لقاح أسترازينيكا على «ناقل فيروسي»، أي أنه يستند إلى فيروس آخر تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأكدت الهيئة أنها اعتمدت الـ10 أسابيع فاصلاً زمنياً بين الجرعتين تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، واستناداً إلى دراسات حديثة أثبتت أن توسيع الفارق الزمني بين الجرعتين يزيد فاعلية اللقاح إلى أكثر من 80%.

وأوضحت أن «جامعة أكسفورد‏ أجرت أخيراً دراسات على اللقاح لتحديد فاعليته في مواجهة الفيروس، وتبين أن الفاعلية تزداد مع زيادة الفترة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية».

وقال نائب مدير عام الهيئة، الدكتور علوي الشيخ، في مداخلة عبر تلفزيون دبي، أخيراً، إن الدراسات توصلت إلى ثلاث نقاط خاصة بلقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، هي أن فاعليته ترتفع بطول المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية، إذ وصلت إلى نحو 55% لدى الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين بفارق زمني أربعة أسابيع، فيما ارتفعت لدى الأشخاص الحاصلين على اللقاح بفارق زمني بين ثمانية و12 أسبوعاً إلى أكثر من 80%. وأظهرت الدراسات أيضاً أن فائدة فاعلية اللقاح ضد المرض بعد الجرعة الأولى ظلت ثابتة حتى موعد الجرعة الثانية، وأن المناعة المكتسبة منه (التي تقاس بنسبة الأجسام المضادة في الدم) كانت أعلى لدى الحاصلين على الجرعتين بفاصل زمني أكبر.

وينتظر حاصلون على الجرعة الأولى من اللقاح بعد قرار تعديل موعد الجرعة الثانية، رسائل بالموعد الجديد.

وكانت الهيئة قد تلقت الشحنة الأولى من لقاح «أسترازينيكا»، مطلع الشهر الجاري، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19»، إلى جانب لقاحي «فايزر بيونتيك»، و«سينوفارم».

ودعت إلى الحصول على موعد مسبق للتطعيم من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني (800342)، لتحديد نوعية اللقاح وموعد التطعيم.

وأكدت تطعيم منتسبي خط الدفاع الأول والمهن الحيوية، بالتنسيق مع الجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون فيها، كما أكدت أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق.

و«أكسفورد - أسترازينيكا» هو أول لقاح صادقت مجلة «ذي لانسيت» الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفاعلية، معلنة في بيانات نشرتها أن لقاح أسترازينيكا «آمن»، والتأثيرات الجانبية له نادرة جداً.

ميزات اللقاح

-كلفته ضئيلة (تقارب 2.50 يورو للجرعة الواحدة).

-سهل التخزين (يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية).

- قادر على مكافحة السلالة الجديدة لكورونا.

- الدراسات أثبتت ارتفاع فاعلية اللقاح لأكثر من 80% بعد توسيع الفارق الزمني بين الجرعتين.

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