فيديو.. محمد بن راشد يطلق اسم صباح الأحمد على شارع المنخول

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على شارع «المنخول» وهو أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي، تخليداً لذكرى الأمير الراحل، وتقديراً للدور الإنساني الكبير للمغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والجهود المشهودة التي بذلها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وذلك تزامناً مع احتفال دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني الستين، الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعكس أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق اسم أمير الكويت الراحل، تغمّده الله بواسع رحمته، على أحد أهم شوارع دبي الرئيسة مدى حرص سموه على الاحتفاء برموز أحدثت بعطائها علامات فارقة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقدير ذكرى قائد عربي وخليجي لم يدخر وسعاً لتحقيق ما يضمن لشعوب المنطقة الاستقرار والرخاء».

وأوضح معاليه أن شارع «الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» (المنخول سابقاً) يقع في منطقة بر دبي، بطول أربعة كيلومترات، ويمتد من شارع «السيف» وحتى شارع «الثاني من ديسمبر»، الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي، مروراً بدوار السطوة وحتى تقاطع «الاتحاد»، المؤدي لمتحف الاتحاد.

ويرتبط شارع «الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» مع شارع «الكويت» الممتد من شارع «زعبيل» إلى شارع «الميناء» مروراً بكل من منطقة الكرامة والمنخول والرفاعة، ويضم شارع «الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» العديد من المعالم السياحية والعمرانية والتراثية مثل السيف، والحضيبة، والحمرية، والجافلية، والمنخول، والرفاعة والسوق الكبير، بالإضافة إلى حي الفهيدي التاريخي وديوان الحاكم، وهي المعالم التي تطل معظمها على خور دبي.

وقد قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باستبدال اللوحات الإرشادية في الشارع، حيث تم تغيير أكثر من 55 لوحة، موزعة بين لوحات قنطرية علوية وأرضية.



