الامارات | ختام معرضي ايدكس ونافدكس 2021 بإجمالي صفقات 20.957 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معرضي ايدكس ونافدكس 2021 بإجمالي صفقات 20.957 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" 2021 عن اختتام دورتها الخامسة عشرة في أبوظبي والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال فعاليات اليوم الختامي الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والمحلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين بقيمة 20.957 مليار درهم (نحو 5.7 مليار دولار) في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير 904.2 مليون درهم (نحو 246.2 مليون دولار) توزعت على 20 صفقة بواقع 15 صفقة محلية و5 صفقات عالمية.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: لقد شهدنا هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" والتي نجحت بترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة استقطبت العالم رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، حيث أثبتت الصناعات الدفاعية التي سلط المعرضان الضوء عليها أنها قاعدة الأساس لتعزيز مسيرة التطوير في قطاعات التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة بمواكبتها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف المزروعي أن دعم القيادة الرشيدة اللامحدود وثقتها بقدرة أبنائها على تنظيم واستضافة العالم هنا في أبوظبي، كانت من أسباب النجاح الذي شهدناه خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح أن أبرز ما تحقق في هذه الدورة، هو حرص اللجنة العليا على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين والعارضين والزوار، ليشكل هذا الحدث منعطفاً جديداً ينبئ بعودة نشاط قطاع سياحة الأعمال في الدولة، ومواصلة دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات بمنتجات وطنية تغطي احتياجات الدولة من جهة، وتصل إلى أسواق جديدة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي،"مرة أخرى أتثبتت دولة الإمارات قدراتها ومكانتها التنافسية العالمية باستضافة وتنظيم فعاليات دولية واستراتيجية، اليوم نختتم فصلاً جديداً عنوانه الثقة والتفاؤل، فدولة الإمارات تقود مرحلة التعافي المستدام من جائحة كوفيد – 19، حيث ارتأت قيادتها الرشيدة بعد الدراسات المستفيضة للمؤشرات باستضافة المعرض في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم باستراتيجية ومعايير مختلفة عن باقي الدورات السابقة للمعرض"

واعتبر البلوشي أن استضافة دولة الإمارات أكثر من 110 وفود دولية من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، يبرهن على ثقتهم بدولة الإمارات وإدراكهم لأهمية هذا القطاع، حيث أصبح معرضي "آيدكس" و"نافدكس" يعتبران منصة عالمية لأحدث التقنيات الدفاعية والأمنية وبوابة عبور دولية نحو الشراكات الاستراتيجية ورسم المستقبل وتوقيع الصفقات الكبرى.

وأضاف : "شهدنا خلال هذه الدورة تسجيل أعلى قيمة صفقات للقوات المسلحة الإماراتية في تاريخ المعرض، حيث ستلعب دوراً محورياً لتصميم الخطط بعيدة المدى وتطبيق الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية في للمستقبل عبر تبني أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة".

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: "استطعنا من خلال تنظيم المعرضان تلبية وتجاوز تطلعات المشاركين والعارضين والزوار على حد سواء".

وأضاف الظاهري أن نسبة رضا الزوار والعارضين لـ "آيدكس" و"نافدكس" وصلت إلى 96% والتي تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. كما لاقت البرتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها أدنيك استحسان الزوار والعارضين والمتخصصين في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات.

وكشف الظاهري عن استقطاب المعرضان حتى نهاية اليوم الأخير ما يزيد عن 62,445 زائر من جميع أنحاء العالم، والأمر الذي يعكس الأهمية الكبرى التي يتمتع بها المعرضين على أجندة الفعاليات العالمية المتخصصة، وهو انجاز يتجسد في القدرة على الترحيب بالعالم مجدداً.

واستعرض معرضا "آيدكس" و"نافدكس" 2021 اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

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