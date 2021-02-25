الامارات | مستثمر صيني يشتري لوحة أرقام 1 X لسيارته برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر صيني يشتري لوحة أرقام 1 X لسيارته برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع إعجاب مستثمر صيني الجنسية بلوحة أرقام السيارات الصادرة من إمارة رأس الخيمة لشرائه لوحة تحمل الرقم 1 كود X وتركيبها على سيارته في حفل بسيط أقيم اليوم في قرية إينوك لفحص وتسجيل السيارات بحضور الموظفين المعنيين من هيئة الموارد العامة.

وأكد رجل الأعمال الصيني " Xian Jun Xu" الذي يعمل في تجارة السيارات أن جمالية لوحة الأرقام الجديدة في رأس الخيمة وتصميمها المميز شكل الدافع الرئيسي لقيامه بشراء اللوحة التي تحمل الرقم " 1 " والكود X الذي يبدأ به اسمه وتركيبها على سيارة فاخرة عمد إلى تخصيصها لهذه اللوحة مما سيضيف المزيد من اللمسة الجمالية على السيارة ، معربا عن شكره لهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة المشرفة على إصدار لوحات أرقام السيارات المميزة شكلا وتصميما .

‎من جهتها أكدت مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة ميسون محمد الذهب أن لوحات ارقام السيارات الصادرة من رأس الخيمة تحظى باهتمام مختلف الفئات وجميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة خاصة مع اتخاذها من اسم الامارة شعارا لها.

‎وأشارت إلى حرص هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة ومصنع الأرقام على توفير كل ما من شأنه خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز مكانة الامارة التي تسير بخطى ثابتة في طريق التطور والتنمية الشاملة على كافة المستويات.

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