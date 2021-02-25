الامارات | مؤتمر الامارات تبتكر 2021 يختتم جلساته بإعلان فوز مجموعة من المشروعات الريادية

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الامارات تبتكر 2021 يختتم جلساته بإعلان فوز مجموعة من المشروعات الريادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مؤتمر "الامارات تبتكر الافتراضي"، الذي عقد في جناح الاستدامة في معرض "إكسبو 2020" دبي، بالإعلان عن فوز مجموعة من المشروعات الريادية.

وتناولت جلسات المؤتمر تجربة دولة الامارات في تحويل التحديات والصعوبات الى فرص عبر استخدام نهج الابتكار والتطوير الذي قادها الى تحقيق الإنجازات في ظروف استثنائية في اعقاب انتشار جائحة كورونا. وشارك نخبة من عدد من الخبراء في مجال ريادة المشروعات الاقتصادية وقطاع الخدمات الحكومية في اعمال المؤتمر.

وفاز عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية بالجائزة التي خصصت للمشروعات التي تمكنت من تقديم مساهمات في مجال مواجهة تحديات كورونا. وفازت وزارة الداخلية في فئة أفضل استخدام للموارد عن تقنية الكشف عن كوفيد 19 عن طريق الكلاب البوليسية، كما فازت كل من جامعة الإمارات ودائرة الصحة في أبو ظبي عن مشروع الناتجة الرياضية لديناميكية انتشار كوفيد 19. وفازت بلدية عجمان في فئة أتمته الاجراءات الحكومية عن مشروع راصد للشكاوى والاقتراحات، كما فازت بلدية راس الخيمة عن نفس الفئة عن مشروع إدارة تصحيح الطاقة الإنتاجية. وفاز كذلك مشروع منصة التواصل الاجتماعي "فريجينا" الذي قدمته بلدية أبو ظبي عن فئة الخدمات الاجتماعية المبتكرة.

وفازت 3 جهات بفئة الجائزة، أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، عن مشروع رحلة المسافر الذكي، وجهك بصمتك وجواز سفرك الذي قدمته كل من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب ومطارات دبي وطيران الإمارات.

كما فازت 3 مشروعات بفئة الجائزة “أفضل آلية عن بعد، تضمنت مشروع التطبيب عن بعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتقاضي عن بعد للنيابة العامة في دبي، وكذلك عقد القران عن بعد لوزارة العدل.

وجاءت فعاليات المؤتمر بعد تنظيم أسبوع الإمارات للابتكار الذي يحتفل بالابتكار في جميع أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة. ويهدف عقد المؤتمر الى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار في الدولة، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، بالإضافة الى إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية على مستوى الدولة.

وتحدثت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي خلال المؤتمر عن التحضير لعقد المؤتمر الدولي إكسبو بمعايير ورؤية تتناسب مع العالم الجديد الذي خلقته تداعيات ونتائج جائحة كورونا، مشيرة انه كان لابد من دراسة المستجدات والمتغيرات التي فرضتها الجائحة والتي خلقت واقع جديد يتطلب أدوات مبتكرة في التعامل معه.

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