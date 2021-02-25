الامارات | إنطلاق أعمال مؤتمر "الإمارات تبتكر 2021"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق أعمال مؤتمر "الإمارات تبتكر 2021" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنطلقت، صباح اليوم، أعمال مؤتمر "الامارات تبتكر الافتراضي"، الذي يعقد في جناح الاستدامة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمفكرين العالميين.

وتناولت جلسات المؤتمر الأولى تجربة دولة الإمارات في تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص عبر استخدام نهج الابتكار والتطوير الذي قادها إلى تحقيق الإنجازات بظروف استثنائية في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

وتم استعراض تفاصيل عن الصعوبات التي واجهت التي واجهت فريق مسبار الأمل خلال ظروف الجائحة الاستثنائية في صعوبتها، حتى تمكنوا من النجاح نتيجة تصميم ودعم قيادة حكومة دولة الإمارات واصرارها على خوض المخاطر ومواجهة التحديات.

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