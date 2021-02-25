الامارات | "التوطين" تعلن موعد عودة خدمات مركز الاتصال التابع لها

شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين" تعلن موعد عودة خدمات مركز الاتصال التابع لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، انتهاء أعمال الصيانة والتطوير التي تم إجراؤها على مركز الاتصال التابع لها، والتي استمرت على مدى شهر فبراير الجاري.

وقالت، في رسالة وجهتها لمتعامليها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: "متعاملونا ومتابعونا الأعزاء، يسرنا إعلامكم بأنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل ستعود مستويات الخدمة في مركز الاتصال إلى طبيعتها، بعد أن تم الانتهاء من انجاز كافة أعمال التحديث والتطوير والصيانة لأنظمة مركز اتصال الوزارة التي تم تنفيذها لتقديم أفضل الخدمات لكم".

وكانت الوزارة أعلنت، في الرابع من فبراير الجاري، وقف كل الخدمات المقدمة للمتعاملين ضمن أنظمة مركز الاتصال التابع لها (80060)، وذلك بسبب الصيانة والتحديث والتطوير، حرصاً منها على تزويد متعامليها بخدمات وفق أعلى مستويات الجودة، مبدية اعتذارها عن طول فترة انتظار متعاملي المركز بصفة مؤقتة لحين اكتمال تجهيز النظام بالمزايا والتحديثات الجديدة.

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