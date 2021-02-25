محمد بن زايد يتفقد منصات عربية ودولية في «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الأجنحة العربية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يواصل فعالياته لليوم الرابع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

محمد بن زايد خلال جولته في المعرض

واطلع سموه، خلال الجولة، على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة والشركات الدولية من أنظمة وآليات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها.

محمد بن زايد خلال جولته في المعرض (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري)

والتقى سموه، خلال الجولة، عدداً من مسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم المنتجات المتطورة التي يعرضونها ومميزاتها المبتكرة وآليات عملها والأفكار الإبداعية التي طبقت في تنفيذها، إضافة إلى أبرز مشاريعهم المستقبلية التي تخدم مجالات الدفاع والأمن والتعاون المشترك.

محمد بن زايد يطلع على بعض المعروضات بحضور سيف بن نهيان بن سيف ومحمد بن نهيان بن سيف

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.