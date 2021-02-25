سعود القاسمي يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بنغلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، معالي محمد شهريار علم العضو البرلماني وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالضيف والوفد المرافق له، وناقش سموه خلال اللقاء، آفاق تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جهته، أشاد معالي محمد شهريار علم، بالتطور الذي تشهده رأس الخيمة على مختلف الصعد، متمنياً للإمارة مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار.