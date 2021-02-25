وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري لـ«الاتحاد» و«درع الوطن»: الجودة والنوعية أهم سمات الصناعات العسكرية الإماراتية

الإمارات

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منى الحمودي (أبوظبي)

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر تعد نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعاون والتنسيق العسكري.

وأعرب معاليه في حواره مع «الاتحاد»، ومجلة «درع الوطن» على هامش المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرضي الدفاع «آيدكس ونافدكس 2021» عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، مشيراً إلى أنها أصبحت تقدم صورة مشرفة عن العرب في المحافل الدولية.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بتنظيم دولة الإمارات للدورة الاستثنائية لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، والتي أثبتت من خلالها ريادتها في تنظيم المعارض الدفاعية الدولية الكبيرة.

وقال: «نحن فخورون بما رأيناه في الدورة الحالية، بداية من الإعداد المبهر، والاستقبال الحضاري للضيوف، ومروراً بالإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة لضمان سلامة الوفود المشاركة والزوار، بالإضافة للتجهيزات المبتكرة لعرض منتجات الشركات الدولية المُشاركة».

وأكد وزير الدفاع المصري، أن الدورة الحالية التي جاءت في ظل جائحة «كوفيد-19»، ترسخ من مكانة «آيدكس» و«نافدكس» دولياً، كون أنها قدمت تجربة يُحتذى بها في تنظيم المعارض في أوقات الأزمات.

وأشار وزير الدفاع المصري إلى أن مستوى المشاركة في الدورة الحالية من وفود دول عديدة ومن كبريات الشركات الدولية في الصناعات العسكرية والتكنولوجية يعد فخراً لكل عربي يرى حجم النجاح الذي تقوده دولة الإمارات.

وأضاف: «إن معرض آيدكس بات مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم، ويتيح فرصة للاطلاع عن قرب عليها وتعزيز علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية».

وتطرق الفريق أول محمد زكي في حديثه إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية، الذي تعكسه أجنحة الشركات الإماراتية المشاركة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، منوهاً بأن ذلك يؤكد التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية».

وأثنى معاليه على منتجات شركة «توازن» الإماراتية لما تتسم به من نوعية وجودة عالية، وأعرب عن ثقته في قدرة الصناعات العسكرية الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، لأنها تمتلك كل المقومات لذلك، من كوادر شابة مواطنة لديها خبرات في هذه الصناعات، وبنية تقنية متطورة تدعم هذه الصناعات في المستقبل، مما يعد بلا شك إنجازاً عظيماً يعطي الأمل في النهوض بالصناعات العسكرية العربية بوجه عام.

وهنأ وزير الدفاع المصري دولة الإمارات، قيادة وشعباً بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار كوكب المريخ لاستكشاف الكوكب الأحمر، وقال: «إن ذلك شيء مشرف للأمة العربية جميعاً، ويضعها على طريق نهضة علمية غير مسبوقة، وهذا ما عودتنا عليه دولة الإمارات التي تبعث من خلال هذه النجاحات رسائل الأمل والتفاؤل بالمستقبل».

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن تمنياته لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، بالتوفيق والنجاح، لما تمثله من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، الذي ينظر إلى الإمارات باعتبارها بلده الثاني منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد أن العلاقات بين الإمارات ومصر لها جذور ضاربة في عمق تاريخ البلدين، وترتكز على توافق في الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة والعالم.

وأكد وزير الدفاع المصري أن العلاقات بين الدولتين تشهد تطوراً متنامياً في المجالات كافة، وخاصة في مجال التعاون والتنسيق العسكري، وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة لدولة الإمارات من جاهزية وتدريب وكفاءة واحترافية، واصفاً إياه بـ«المطمئن». وأضاف: «إن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بما تشهده من تطور نوعي وتحديث مستمر تمثل إضافة للأمة العربية بأكملها، وتعد صماماً للأمن والاستقرار في المنطقة».