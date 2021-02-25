«الداخلية» تبحث تعزيز التعاون الأمني مع ضيوف «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحثت وزارة الداخلية مع عدد من ضيوف المعرض الدولي «آيدكس 2021»، سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، وذلك في سلسلة من اللقاءات التي تم عقدها على هامش المعرض المقام حالياً بأرض المعارض «أدنيك» في العاصمة أبوظبي.

والتقى اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية مع معالي يانكوبا سونكو وزير الداخلية في جمهورية غامبيا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية.

كما التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية مع اللواء ماركو موكي رئيس الإدارة الثالث في القيادة العامة لسلاح الكارابينيري في إيطاليا، بحضور نيكولا لينير، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة والوفد المرافق، ومع اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدين في مجالات العمل الشرطي والأمني.