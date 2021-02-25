الامارات | حالة عدم استقرار جوي تسود الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار جوي تسود الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ساعات الصباح الباكر في الدولة، اليوم، حالة عدم استقرار جوي وتساقط أمطار متفرقة على مناطق مختلفة، مع تشكل السحب وهبوب رياح شمالية غربية تبلغ سرعتها من 30 كم/س إلى 40 كم/س.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، أمس، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تواصل فرص سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية.

وأكد المركز أن الطقس سيكون رطبا الليلة وصباح الغد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

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