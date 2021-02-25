الامارات | محمد بن زايد يتفقد منصات عربية ودولية في «آيدكس 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتفقد منصات عربية ودولية في «آيدكس 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الأجنحة العربية والدولية، المشاركة في الدورة الـ15 لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021). واطلع سموه، خلال الجولة، على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة، والشركات الدولية، من أنظمة وآليات متطورة، تسهم في رسم مستقبل القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها. والتقى سموه، خلال الجولة، عدداً من مسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض. واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم المنتجات المتطورة التي يعرضونها، ومميزاتها المبتكرة وآليات عملها، والأفكار الإبداعية التي طبقت في تنفيذها، إضافة إلى أبرز مشروعاتهم المستقبلية، التي تخدم مجالات الدفاع والأمن والتعاون المشترك. رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

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