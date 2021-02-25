الامارات | 3102 إصابة جديدة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3102 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 179 ألفاً و229 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3102 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 378 ألفاً و637 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 19 شخصاً من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1164 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3814 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 370 ألفاً و381 حالة.

وأعلنت الوزارة، أيضاً، عن تقديم 93 ألفاً و199 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها، خمسة ملايين و761 ألفاً و463 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 58.25 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة، لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات، والسيطرة على الفيروس.

93.199

جرعة من لقاح «كوفيد-19»، قدمتها «الصحة» خلال الـ24 ساعة الماضية.

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